Macaristan: Baskı ne olursa olsun geri adım atmayacağız

Macaristan Başbakanı Orban, Avrupalıların dörtte üçünün, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne hızlandırılmış şekilde katılımını reddettiğini, buna rağmen Brüksel yoluna devam ettiğini belirtti.

Hibya Haber Ajansı'ın haberine göre, Orban “Çünkü sadece birkaç Avrupa hükümetinin Brüksel’in dayatmalarına karşı durma cesaretine sahip olması onlar için yeterli; halkın ne düşündüğünü umursamıyorlar.” dedi.

Macaristan’ın bu istisnalardan biri olduğunu söyleyen Orban, “Macarların yüzde 95’i, çiftçilerimizi, ailelerimizin güvenliğini ve Macaristan’daki barışı korumak istedikleri için Ukrayna’nın AB’ye hızlandırılmış üyeliğini reddetmiştir.” ifadesini kullandı.

Orban, “Vatansever hükümetimiz, halkın kendisine verdiği yetki doğrultusunda tam olarak bunu yapmaktadır. Baskı ne olursa olsun geri adım atmayacağız.” diye konuştu.