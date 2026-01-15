Macaristan: Brüksel kaynaklı baskılara bir kez daha karşı duracağız

Macaristan Başbakanı Orban, Brüksel’in geri adım atmadığını, dün komisyonun, Ukrayna’nın finansmanına yönelik planını açıkladığını hatırlattı.

"Avrupa’da artık onlara karşı durabilecek neredeyse hiçbir hükümet kalmadı"

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre Orban, “Rusya’dan tazminat alınacağı hayaliyle hareket ediyor, bir kez daha savaşı finanse etmeye ve Ukrayna’ya koşulsuz kaynak aktarmaya bağlanıyorlar. Rus savaş makinesinin ilerleyişi, Avrupa’nın içine sürüklendiği ağır mali tablo ya da Avrupalı vatandaşların görüşleri onları rahatsız etmiyor.” dedi.

Savaş yolunda ısrar edildiğini dile getiren Orban, “Avrupa’da artık onlara karşı durabilecek neredeyse hiçbir hükümet kalmadı.” ifadesini kullandı.

Orban, ulusal bir imza kampanyası başlattıklarını belirterek, “Macaristan, Brüksel kaynaklı baskılara bir kez daha karşı duracaktır. Savaş, barış ve geleceğimize ilişkin kararların halkımızın desteği ve katılımıyla alınması gerektiğine inanıyoruz. Avrupa’ya ve dünyaya duruşumuzu bu şekilde net biçimde göstereceğiz.” dedi.