Macaristan, Dostluk petrol boru hattındaki karara tepkili

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Dostluk Boru Hattı’nın uzun yıllardır Avrupa’ya güvenli petrol taşıdığını belirterek, hattın kapalı kalmasının enerji tedarikinde aksamalara yol açabileceğini vurguladı. Özellikle sanayi ve üretim sektörlerinde maliyetlerin artabileceğine dikkat çeken Orban, bu durumun hem işletmeleri hem de tüketicileri doğrudan etkileyebileceğini söyledi.

Diplomatik girişimler sürüyor

Orban, hattın yeniden devreye alınması için diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. Macaristan, enerji arzını güvence altına almak ve bölgesel istikrarı korumak amacıyla tüm seçenekleri değerlendirmeye devam ediyor. Başbakan, kesintinin Avrupa’daki enerji iş birliği üzerinde de olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade etti.

Ekonomiye ve piyasaya doğrudan katkı

Hattın yeniden açılmasının ülke ekonomisine ve enerji piyasalarına doğrudan katkı sağlayacağını belirten Orban, uzun süreli kesintilerin maliyetleri artıracağını ve piyasada belirsizlik yaratacağını kaydetti. Bu açıklama, Macaristan’ın enerji güvenliğine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

Orban’ın mesajı, enerji arzı ile ekonomik istikrar arasındaki hassas dengeyi gözler önüne sererken, Dostluk Hattı üzerindeki kararın yalnızca Macaristan’ı değil, bölgedeki enerji ve ticaret ilişkilerini de doğrudan etkileyebileceği uyarısını içeriyor.