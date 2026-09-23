Macaristan Merkez Bankası küresel riskler nedeniyle faiz indirim döngüsüne ara verdi

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Macaristan Merkez Bankası, düzenlediği son para politikası toplantısında gösterge faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 5,5'te bıraktı. Banka yönetimi, bu kararla birlikte son üç toplantıda kesintisiz sürdürdüğü faiz indirimi serisine ara vermiş oldu.

Ekonomistlerin tahminleriyle tam paralellik gösterdi

Alınan sabit tutma kararı, finans piyasalarında herhangi bir sürpriz oluşturmadı. Bloomberg tarafından düzenlenen ankete katılan 24 ekonomistin tamamı, merkez bankasının faiz oranlarını yüzde 5,5 seviyesinde koruyacağı yönünde görüş bildirmişti.

Başkan Varga kararın detaylarını Budapeşte'de aktaracak

Faiz kararının arka planı ve ekonomik gerekçeleri, Merkez Bankası Başkanı Mihaly Varga tarafından Budapeşte'de düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacak. Toplantı kapsamında bankanın güncellenmiş enflasyon verileri ile ekonomik büyüme öngörülerini içeren kapsamlı rapor da paylaşılacak.