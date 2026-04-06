Macaristan'da kritik 12 Nisan mesaisi: Orban devri kapanacak mı?

Macaristan siyasetinde on yılı aşkın süredir devam eden Viktor Orban hakimiyeti, 12 Nisan seçimleri öncesinde ilk kez bu kadar somut bir tehdit altında. İktidardaki sağ popülist Fidesz partisinin lideri olan Orban, ekonomideki durgunluk ve artan hayat pahalılığı gibi kronikleşen sorunların gölgesinde seçmen karşısına çıkıyor. Bugüne kadar girdiği tüm yarışlarda kamuoyu desteğini arkasına almayı başaran Orban için bu seçim, sadece bir hükümet değişimi değil, kurduğu siyasi sistemin varlık yokluk mücadelesi anlamını taşıyor.

Peter Magyar ve değişim dalgası

Orban’ın karşısındaki en büyük engel, sistemin içinden gelen ancak bugün muhalefetin en güçlü figürüne dönüşen Peter Magyar oldu. Magyar liderliğindeki hareket, anketlerde Fidesz ile arasındaki farkı kapatmakla kalmayıp, birçok ölçümde iktidar partisinin önüne geçmeyi başardı. Özellikle genç seçmenler ve şehirli orta sınıf arasında hızla yayılan bu değişim talebi, Orban’ın geleneksel seçim stratejilerini de etkisiz kılıyor. Muhalefetin bu kez parçalı değil, tek bir güçlü figür etrafında konsolide olması, iktidar kanadında panik havası yaratıyor.

12 Nisan: Macaristan için yol ayrımı

Seçim takviminde son düzlüğe girilirken, Macaristan halkı 12 Nisan’da sadece yeni bir başbakan seçmeyecek, aynı zamanda ülkenin Avrupa Birliği ve bölge politikalarındaki yönünü de tayin edecek. Orban'ın milliyetçi ve Avrupa karşıtı söylemleri ile Magyar’ın daha şeffaf ve kurumlarla barışık vaatleri arasındaki bu keskin ayrım, seçmeni tarihin en büyük kutuplaşmalarından birine sürüklüyor. Sandıktan çıkacak sonuç, Macaristan’ın önümüzdeki on yıllarını şekillendirecek yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.