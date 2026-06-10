Macaristan'da milletvekili maaşları yüzde 40 düşürüldü

Macaristan Parlamentosu, milletvekillerinin maaşlarında yüzde 40 oranında indirime gidilmesini öngören düzenlemeyi kabul etti.

Kararla birlikte milletvekillerinin brüt temel maaşı yaklaşık 6.150 euro seviyesinden 3.690 euroya düşürüldü. Yeni maaş seviyesi ülke ortalamasının üzerinde kalmaya devam etse de, eski Başbakan Viktor Orban dönemindeki seviyelerin belirgin şekilde altında olacak.

Hukukçu ve eski diplomat olan Magyar, 2024 yılında Orban yönetimiyle yollarını ayırarak siyasette yeni bir dönem başlatmıştı. Göreve geldikten sonra kendi maaşını yarıya düşüren Magyar, kamu yönetiminde tasarruf ve şeffaflık vurgusuyla öne çıkıyor.

AB'ye güven mesajı

Macaristan, son yıllarda yolsuzluk iddiaları ve hukuk devleti konusundaki eleştiriler nedeniyle dondurulan bazı Avrupa Birliği fonlarının yeniden serbest bırakılması için Brüksel'in güvenini kazanmayı hedefliyor.

Uzmanlar ise maaş indiriminin sembolik açıdan önemli olduğunu ancak ülkenin ekonomik ve kurumsal sorunlarının çözümü için daha kapsamlı reformların gerekli olduğunu vurguluyor.