Macaristan’da seçim öncesi Kremlin gölgesi: Avrupa güvenlik raporları Moskova’yı işaret ediyor

Macaristan, seçimlere haftalar kala tarihin en gergin atmosferlerinden birini yaşıyor. Sandık başına gidecek seçmen, yalnızca iktidar ile muhalefet arasındaki rekabeti değil, ülkenin dış baskılar karşısındaki yönelimini de tartacak. Budapeşte’de yükselen tansiyon, Kremlin’in gölgesini ve Avrupa’nın stratejik beklentilerini aynı anda sahneye çıkarıyor.

Moskova ile yakın bağların gölgesi

Başbakan Viktor Orban, uzun süredir Moskova ile kurduğu yakın ilişkiler nedeniyle Avrupa Birliği içinde eleştirilerin hedefinde. Ukrayna savaşında Rusya’ya yönelik yaptırımlara mesafeli yaklaşımı, enerji bağımlılığı ve siyasi ittifakları, seçim sürecinde Kremlin etkisini daha görünür hale getiriyor. Bu tablo, sandık öncesi dış müdahale tartışmalarını güçlendiriyor.

Muhalefetin yeni lideri Peter Magyar ise farklı bir çizgi sunuyor. Avrupa ile uyumlu bir dış politika vaat eden Magyar, Rusya ile dengeli ilişkilerden yana olduğunu söylese de, seçimlere yönelik dış baskılara karşı sert bir duruş sergiliyor. “Macaristan’ın geleceğini Budapeşte’deki sandık belirleyecek, Moskova değil” sözleri, kampanyasının ana eksenine dönüşmüş durumda.

Kremlin gölgesinde seçim yarışı

Seçim atmosferi, yalnızca Orban ile Magyar arasındaki rekabetin değil, aynı zamanda Avrupa ile Rusya arasındaki jeopolitik çekişmenin de yansıması haline geldi. Kremlin’in dijital manipülasyon, sosyal medya operasyonları ve baskı mekanizmaları üzerinden seçim sürecine nüfuz etmeye çalıştığına dair raporlar, Budapeşte’deki siyasi gerilimi daha da artırıyor. Buna karşılık Moskova, Avrupa kurumlarını “Macaristan’da rejim değişikliği hazırlamakla” suçlayarak tartışmayı tersine çevirmeye çalışıyor.

Son düzlüğe girilirken Macaristan sandığı, iç politik tercihlerin ötesinde, bölgesel güç mücadelesinin yeni cephe hattı olarak görülüyor. Seçmenler oylarını verirken yalnızca ülkenin iç dengelerini değil, dış müdahaleler karşısındaki geleceğini de tartacak. Budapeşte’deki seçim, Avrupa’nın siyasi haritasında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.