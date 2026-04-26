  3. Macaristan'da seçimi kaybeden Orban, parlamentoda yer almayacak
Macaristan’da 12 Nisan'daki seçimleri kaybeden Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) lideri Başbakan Viktor Orban, parlamentoda yer almayacağını açıkladı.

Macaristan’da 16 yıllık iktidarının ardından 12 Nisan'daki seçimleri kaybeden Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) lideri Başbakan Viktor Orban, parti yönetimi toplantısının ardından sanal medya hesabından bir video mesaj yayımladı.

Orban, tüm milletvekili adaylarıyla görüştüklerini ve birkaç önemli karar aldıklarını bildirdi. Parlamento grubunu yeniden yapılandıracaklarını belirten Orban, 27 Nisan'da oluşturulacak grubun liderliğini Gulyas Gergely'nin yürüteceğini duyurdu. Orban, parlamentoya seçilmesine rağmen, milletvekili olarak Macar Ulusal Meclisi'nde yer almayacağını, fakat partinin yeniden yapılanmasında rol oynayacağını da aktardı.

Sonbaharda yapılması planlanan kongreyi haziran ayına aldıklarını açıklayan Orban, “Parti yönetimi, Fidesz Genel Başkanlığı görevime devam etmemi öneriyor ve eğer kongre bana güvenini gösterirse, bu göreve hazırım” ifadelerini kullandı.

Trump'ın katıldığı programda silah sesleri: Salondan tahliye edildiTrump'ın katıldığı programda silah sesleri: Salondan tahliye edildiDünya
Emekli promosyonu 2026 | En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte banka banka güncel tutarlarEmekli promosyonu 2026 | En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte banka banka güncel tutarlarEkonomi
AFAD duyurdu: Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde depremAFAD duyurdu: Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde depremGündem
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?Gündem

 