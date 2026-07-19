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Macaristan'da Sulyok dönemi sona erdi

Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, görev süresini sona erdiren anayasa değişikliğini imzaladığını açıkladı. Parlamento Başkanı Agnes Forsthoffer'ın pazartesi gününden itibaren geçici olarak cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi, parlamentonun ise 30 gün içinde yeni cumhurbaşkanını seçmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
DHA
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Macaristan'da Sulyok dönemi sona erdi
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Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, görev süresini sona erdiren anayasa değişikliğini imzaladı.

Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, görev süresini sona erdiren anayasa değişikliğini imzaladığını duyurdu. Sulyok açıklamasında, parlamentoda kabul edilen düzenlemeyi onaylamaktan başka seçeneği olmadığını bildirdi.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Parlamento Başkanı Agnes Forsthoffer'ın pazartesi gününden itibaren geçici olarak cumhurbaşkanlığı görevini üstleneceğini belirtti. Düzenlemeye göre parlamentonun 30 gün içinde yeni cumhurbaşkanını seçmesi bekleniyor. 

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