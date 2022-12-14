Macaristan'da tavan fiyat uygulamasının süresi uzatıldı

Macaristan Tarım Bakanlığı’ndan Macar Haber Ajansına (MTI) yapılan açıklamada, 15 Kasım 2021'de yürürlüğe giren temel gıda maddelerine tavan fiyat uygulamasının 30 Nisan 2023'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle tüm Avrupa'da enerji fiyatlarının tarihi seviyelere yükseldiği ve bunun da gıda fiyatlarını etkilediği belirtilen açıklamada, hükümetin aileleri korumaya kararlı olduğu ve bu yüzden temel gıda ürünlerine yönelik tavan fiyat uygulamasını uzattığı kaydedildi.

Enflasyonun kasımda yüzde 22'ye ulaştığı Macaristan'da, un, şeker, ayçiçeği yağı, patates, yumurta, domuz eti ve süte tavan fiyat uygulanıyor.