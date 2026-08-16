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Macaristan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti

Macaristan’da 57 yolcu ve 2 şoförün bulunduğu Polonya plakalı otobüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otobüs şoförünün direksiyon başında uyumuş olabileceği değerlendiriliyor.

Haber Merkezi
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Macaristan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti
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Macaristan'da yoldan çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Polonya plakalı 57 yolcu ve 2 şoförün bulunduğu otobüs Macaristan'ın doğusundaki Mezokeresztes yakınlarındaki otoyoldan çıkarak devrildi.

Kazada 12 kişi öldü, en az 10 kişi yaralandı.

Kazadan sağ kurtulan otobüs şoförü gözaltına alındı. Polis, şoförün direksiyon başında uyumuş olabileceğini değerlendiriyor.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileklerini iletti.

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