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Macaristan'dan 10 Rus diplomata "ülkeyi terk edin" talimatı

Macaristan, Viyana Sözleşmesi kapsamında diplomatlar için kabul edilemez faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 10 Rus diplomattan ülkeyi terk etmelerini istedi.

Haber Merkezi
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Macaristan'dan 10 Rus diplomata "ülkeyi terk edin" talimatı
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Macaristan'da Avrupa Birliği (AB) yanlısı yeni hükümet, Rusya'nın diplomatik misyonuna yönelik karar aldı. Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban, Viyana Sözleşmesi kapsamında diplomatlar için kabul edilemez faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 10 Rus diplomattan ülkeyi terk etmelerini istedi.

Oran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Benim talimatım doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı'ndan ilgili yetkili, Salı günü Rusya'nın Macaristan Büyükelçisi'ne, Rus misyonunda görev yapan 10 kişinin Viyana Sözleşmesi kapsamında diplomatlar için kabul edilemez faaliyetlerde bulunduğunu bildirdi. Bu nedenle Macaristan tarafı söz konusu kişilerden ülkeyi terk etmelerini istedi. Bu karar, Macaristan'ın güvenliğini ve egemenliğini korumaktadır" dedi.

Bu kararın Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmediğine vurgu yapan Macar bakan, "Macaristan, karşılıklı saygı ve kurallara bağlılık temelinde gerekli diyaloğu sürdürmeyi amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.

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