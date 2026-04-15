Macaristan'ın yeni lideri seçim zaferi sonrası Erdoğan'la konuşmasını anlattı

Hafta sonu Macaristan'daki seçimleri açık ara farkla kazanıp 16 yıllık Viktor Orban iktidarını deviren Peter Magyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bir paylaşım yaptı.

Erdoğan, dün Magyar'ı arayarak seçim zaferi nedeniyle tebriklerini iletmişti.

Magyar paylaşımında, "Dün, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptım. Erdoğan Cumhurbaşkanı, seçim zaferim dolayısıyla beni tebrik etti ve Macaristan ile Macar halkına en iyi dileklerini iletti" ifadelerini kullandı.

"Ülkelerimiz arasında enerji, güvenlik politikası, ticaret ve kültür alanlarında iş birliğini sürdürmeye devam etmeyi kabul ettik" diyen Macaristan'ın yeni lideri, Erdoğan'ın kendisini Ankara'ya davet ettiğini, kendisinin de Erdoğan'ı 1956 Devrimi'nin 70. yıl dönümünü kutlamak üzere Budapeşte'ye davet ettiğini yazdı.

Yesterday, I spoke by phone with Recep Tayyip Erdoğan, President of Turkey. President Erdoğan congratulated me on the election victory and sent his best wishes to Hungary and the Hungarian people.



We agreed to continue cooperation between our countries in the areas of energy,… — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 15, 2026

Türkiye-Macaristan ilişkilerinin geleceği

Tebrik telefonu ve karşılıklı davetler, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin geleceğine ilişkin de bazı mesajlar içeriyor olabilir. Zira Ankara'nın yakın ilişkiler geliştirdiği Orban hükümetinin ardından iki ülke ilişkilerinin seyri merak konusu olmuştu.

Seçimin ardından Ankara'dan verilen mesajlar kurumsal ilişkilerin aynı şekilde devam edeceği yönündeydi. İki ülke 2023'te ilişkilerin Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık seviyesine çıkarılması kararı almıştı.

Bu ortaklık içinde ekonomi, ticaret ve enerji anlaşmalarının yanı sıra, dış politikada birbiriyle örtüşen yaklaşımlar da yer alıyor.

Ancak seçim kampanyasını 'doğu-batı' ikilemi üzerine kuran Magyar'ın Orban politikalarından kopması ve Macaristan'ı yeniden AB'yle yakınlaştırması bekleniyor.

BBC Türkçe'ye göre Magyar, şubatta yaptığı bir konuşmada Orban'ın dış politikada kurduğu ilişkileri eleştirmiş ve "Bu bir referandum olacak: Avrupa ile Türk Konseyi ve diktatörler arasında bir seçim olacak" demişti.

Magyar, seçimden bir gün sonra düzenlediği basın toplantısının dış politika ile ilgili bölümünde, Macaristan'ın yeniden AB rotasına gireceğini vurguladı.

Macaristan seçimleri muhalefetin de gündeminde

Orta Avrupa ülkesinde 16 yıl sonra gelen iktidar değişikliği Ankara'da sadece iktidar kanadının değil muhalefetin de gündemindeydi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim sonrası mesajında, "Kendisini, demokrasinin ve hukukun üstünde görenler yenilmiştir. Orban ile onun tam destekçisi Trump ve ekibi kaybetmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ise tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden gönderdiği mesajda, "Zaferiniz, oyların korkudan daha güçlü olduğuna ve adaletin ne kadar gecikirse geciksin asla yenilemeyeceğine inanan hepimize aittir" demişti.

Türkiye'deki muhalefetle Macaristan muhalefetini birbirine benzeten yaklaşımlar yeni değil.

Macaristan'da 2022'de yapılan bir önceki seçimde altı muhalefet partisi Başbakan Viktor Orban'a karşı birleşerek ortak aday çıkarmış ancak Orban seçimi büyük farkla kazanmıştı.

Türkiye'de yapılan 2023 seçimler öncesinde dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösteren altı muhalefet partisinin oluşturduğu 'altılı masanın' Macaristan'ı model aldığı yorumları yapılmıştı.