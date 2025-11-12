  1. Ekonomim
Macron açıkladı: AB'de sosyal medya için yaş sınırlaması yolda!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya kullanımının 15 yaşın altına yasaklanmasını istediğini ve bu konuda Avrupa Birliği (AB) bünyesinde adım atılması için çalıştıklarını bildirdi.

Macron, Toulouse’daki La Depeche du Midi gazetesi merkezinde sosyal medyanın ve yeni teknolojilerin yarattığı tehlikelerle mücadele konusuna değindi.

"Sosyal medyayı belli bir yaşa kadar yasaklama yolunda ilerliyoruz"

Bilimsel çalışmaların sosyal medyanın çocukları ve gençleri olumsuz etkilediğini gösterdiğine dikkati çeken Macron, "Sosyal medyayı belli bir yaşa kadar yasaklama yolunda ilerliyoruz. (Gençleri) Sosyal medyadan korumalıyız. Müzakereler sürüyor. 14, 15, 16 yaş (için) bunu sonuçlandırmamız gerekecek." şeklinde konuştu.

Gençlere sosyal medya yasağına yönelik AB içinde de adımlar attıklarına dikkati çeken Macron, "Şu anda Avrupa’da bunun için bir koalisyon kuruyoruz." dedi.

Macron, ülke genelinde 15 yaşın altına sosyal medyayı yasaklamak istediklerini daha önce de dile getirmişti.

Fransa'da 2023'ten bu yana 15 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarına kaydolmaları veli iznine bağlanırken bu platformların, küçüklerin velisinden izin alıp almadığını doğrulamak için sistem oluşturulması zorunlu kılınıyor.

