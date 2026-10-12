Macron duyurdu: Hint Okyanusu'nda sahte bandıralı tanker ele geçirildi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Fransa, dünyanın her yerinde gölge filoyla mücadele etmeye kararlı." ifadesini kullandı.

Fransız donanmasının bu sabah Hint Okyanusu'ndaki La Reunion Adası'na 450 deniz milinden daha uzaktaki "DF Peak" isimli petrol tankerine el koyduğunu duyuran Macron, söz konusu tankerin sahte bandıra altında hareket ettiğinden ve yasa dışı yakıt taşımacılığı faaliyetlerine karıştığından şüphelenildiğini kaydetti.

Macron, Fransız donanmasının bu eylemi uluslararası deniz hukukuna uygun şekilde gerçekleştirdiğini savunarak, bunun ülkesinin nerede olursa olsun her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadele etme kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.