Macron: Fransa, Kanadalıların yanındadır

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada'nın Britanya Kolombiyası eyaletine bağlı Tumbler Ridge kasabasında bir eğitim kurumunu hedef alan saldırı sonrası açıklama yaptı.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, saldırıdan etkilenen tüm kesimlere yönelik üzüntülerini dile getiren Macron, "Kanada'nın Tumbler Ridge kentindeki bir okulda korkunç bir olay yaşandı. Düşüncelerimiz kurbanların aileleri, yaralılar ve tüm eğitim camiasıyla birlikte. Fransa Kanadalıların yanındadır” ifadelerini kullandı.