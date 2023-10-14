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Macron: Gazze'de siviller için tüm önlemler alınmalı

İsrail-Filistin çatışması hakkında açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze'de sivillerin zarar görmesini engelleyecek tüm önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi
AA
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından İsrail-Filistin çatışması hakkında açıklama yaptı.

Macron, İsrail, Filistinliler, Orta Doğu ve tüm dünyanın çıkarı için ülkesinin bu şiddet ve gerilim döneminin hızlıca son bulması için seferber olduğunu ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştüğünü belirten Macron, Gazze'de sivillerin zarar görmesini engelleyecek tüm önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi.

Macron, Gazze'de uluslararası hukuka riayet edilmesi gerektiğini kaydetti.

 

 

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