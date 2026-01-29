Macron: Hamas’ın barbarlığıyla açılan 7 Ekim yarası iyileşmeye başlıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, son olarak naaşı bulunan İsrailli esir Ran Gvili’nin İsrail’de toprağa verilmesi üzerine bir açıklama yaptı.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre Macron, açıklamasında, “Düşüncelerim ailesi, yakınları ve bugün Hamas’ın barbarlığıyla açılan 7 Ekim 2023 yarasını iyileştirmeye başlayabilecek olan tüm İsrail halkıyla birliktedir” ifadelerini kullandı. Söz konusu tarihte hayatını kaybedenlerin anısının unutulmayacağını vurgulayan Macron, “Bu kara günün kurbanlarının hatırasını ve anısını asla unutmayacağız” dedi.

Açıklamada, bu gelişmenin Gazze için öngörülen barış planında yeni bir aşamanın başlangıcı olduğuna işaret eden Macron, planın Filistin ve İsrail halklarının kalıcı biçimde güvenlik içinde yaşayabilmesini hedeflediğini belirtti. Macron, bunun özellikle “Hamas’ın silahsızlandırılmasını” gerektirdiğini kaydetti.

Fransa’nın bu süreçte sorumluluk üstleneceğini ifade eden Macron, “Fransa, ortaklarıyla birlikte bu süreçte üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirecektir” sözlerini aktardı.