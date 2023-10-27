Macron, "insani ara" talep etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada 21 gündür devam eden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının daha uzun bir süre devam edeceğini söyleyerek insani ara verilmesini gündeme getirdi.

"Açık olmak gerekiyor. Sürecek bir savaş durumu içindeyiz." ifadesini kullanan Macron, "(Gazze) Orada olanları, bombalara maruz kalanları koruyabilmek için çatışmalara insani ara verilmesi bugün faydalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'de "hedef gözeterek" hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Macron, sivilleri korumak adına önlemler alınması gerektiğine ve tansiyonun bölgeye yayılma ihtimaline dikkati çekti.

Macron, insani yardımlar konusunda diğer Avrupa ülkeleri ile yakın çalışmalar yürüttüklerini ve sadece Gazze'ye değil işgal altındaki Batı Şeria'ya da insani yardımları ulaştırmak istediklerini kaydetti.

Macron ayrıca, Gazze'deki 170 Fransız vatandaşının tahliyesi için de çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.