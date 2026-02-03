Macron: Putin ile diyaloğun yeniden başlatılması için hazırlık içindeyiz

Macron temaslarda bulunduğu Haute-Saone vilayetinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik son saldırıları kabul edilemez"

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmede bulunan Macron, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik son saldırılarının “kabul edilemez” olduğunu ve bu ülkenin hala barış konusunda “hiçbir isteklilik” göstermediğini söyledi. Bu nedenle Macron, Ukrayna’da barışın “gelecek günlerde ya da haftalarda sağlanabileceğini düşünmediğini” dile getirdi.

ABD’nin Ukrayna’da barışın sağlanması için Kiev-Moskova hattında müzakerelere ve arabuluculuk çalışmalarına devam ettiğine işaret eden Macron, “Aslında Avrupalıların (Rusya ile) kendi iletişim kanallarını inşa etmesi önemli.” dedi. Macron, bu bağlamda Putin ile yeniden diyalog sağlanması konusunda “hazırlık içinde olduklarını” kaydetti.

"Putin ile görüşmenin yeniden gerekli hale geleceğini düşünüyorum"

Macron, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi kapsamında 19 Aralık 2025’te Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için devam eden müzakereleri değerlendirmiş ve "Putin ile görüşmenin yeniden gerekli hale geleceğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da Putin’in Macron ile görüşmeye sıcak baktığını dile getirerek, “(Yıllık basın toplantısında Putin) Ayrıca Macron ile diyaloğa girmeye istekli olduğunu da ifade etti. Dolayısıyla karşılıklı siyasi irade varsa bu, ancak olumlu olarak değerlendirilebilir." açıklamasında bulunmuştu.