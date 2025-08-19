Macron, Trump-Putin-Zelenskiy zirvesi sonrası Türkiye'nin de dahil olduğu yeni görüşmeyi destekliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da barışın sağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak olası üçlü zirvenin ardından, Avrupalıların ve Türkiye'nin katılımıyla yeni bir görüşme yapılmasından yana olduğunu söyledi.

Macron, ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımıyla Beyaz Saray'da düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Washington'da, Ukrayna'da barışın sağlanması için bir dizi görüşme yapılması gerektiğinin kararlaştırıldığını belirten Macron, müzakerelerin devam edebilmesi için ateşkes sağlanmasının veya çatışmalara ara verilmesinin önemini vurguladı.

Beyaz Saray'daki toplantı sırasında Trump ve Putin'in telefonla görüştüğünü dile getiren Macron, "Öncelikle gelecek saatlerde belirlenecek bir yerde Başkan Zelenskiy ile Başkan Putin arasında ikili bir görüşme serisi oluşturulması konusunda mutabık kalındı." dedi.

Macron, Putin ve Zelenskiy arasındaki olası görüşmeyi Trump'ın da dahil olacağı üçlü bir zirvenin izleyeceğini dile getirdi.

Macron, Türkiye’yi de kapsayan diplomatik adımları destekliyor

Bu görüşmelerin yapılması halinde Avrupalıların ve Türkiye'nin de masada olduğu dörtlü bir görüşme gerçekleştirilmesini isteyen Macron, "Ben hatta tüm bunların ardından Avrupalıların ve hatta Türklerin de katılacağı bir görüşmenin gelmesini istiyorum. Daha doğrusu güvenliği bu çatışmanın sonuçlarından doğrudan etkilenen herkesin katılacağı bir toplantı arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.

Macron, konuk olduğu Fransız TF1 kanalında ise Ukrayna için ilk güvenlik garantisinin, güçlü bir orduya sahip olmaktan geçtiğini belirtti.

İkinci güvenlik garantisinin ise güvence güçlerine sahip olmak olduğunu vurgulayan Macron, bu güçlerin "cephe hattında ve kışkırtıcı operasyonlar değil hava, deniz ve karada güvence operasyonları yürüteceğini" ve Ukrayna’da kalıcı barışa hizmet edeceğini kaydetti.

Ne olmuştu?

Washington'da yapılan toplantıya Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yanı sıra, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.