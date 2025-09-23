Macron, Trump’ın konvoyu nedeniyle New York’ta trafikte mahsur kaldı

  1. Ekonomim
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, New York’ta ABD Başkanı Donald Trump’ın konvoyu nedeniyle yollar kapatılınca trafikte bir süre mahsur kaldı.

Cumhurbaşkanı Macron'un, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul toplantıları için bulunduğu New York'taki temasları devam ediyor.

Fransız basınındaki haberlere göre, New York polisinin, ABD Başkanı Trump'ın konvoyu için yolları kapatması nedeniyle Fransız Büyükelçiliği'ne gitmek isteyen Macron aracıyla trafikte mahsur kaldı.

Macron'dan Trump'a telefon: Sokakta bekliyorum, çünkü her şey sizin için kapatıldı

Yolların neden kapalı olduğunu bir polis memurunun yanına giderek bizzat kendisi öğrenen Macron, Trump'ı telefonla arayarak "Nasılsınız? Tahmin edin ne oldu? Sokakta bekliyorum, çünkü her şey sizin için kapatıldı." şeklinde konuştu.

Macron, birkaç dakika sonra yaya olarak Büyükelçiliğe gitmek üzere yoluna devam ederken, Trump'la telefonda görüşmesini sürdürdü.

New York sokaklarında yaklaşık 30 dakika yürüyen Macron, isteyenlerle fotoğraf çektirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektiren bir kişi, Macron'u alnından öptü.

Olay, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Filistin Devleti'ni tanımasının ardından yaşandı.

