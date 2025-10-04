  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Macron: Tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkes artık mümkün
Takip Et

Macron: Tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkes artık mümkün

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hamas'ın Gazze'de ateşkes planına verdiği yanıtın ardından yaptığı açıklamada, "Tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkes artık mümkün" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Macron: Tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkes artık mümkün
Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hamas'ın Gazze'de ateşkes planına verdiği yanıtın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkes artık mümkün. Hamas'ın taahhütlerinin gecikmeden yerine getirilmesi gerekiyor.

Artık barışa doğru kararlı bir ilerleme kaydetme fırsatına sahibiz. Fransa, Birleşmiş Milletler nezdindeki çabaları doğrultusunda ABD, İsrailliler ve Filistinliler ile tüm uluslararası ortaklarının yanında üzerine düşeni yapacaktır. Barışa olan bağlılıklarından dolayı ABD Başkanı Donald Trump'a ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik planının bazı maddelerinin kabul edildiğini, diğer maddelerin ise kapsamlı müzakerelerde görüşülmeye açık olduğunu duyurmuştu.

Dünya
ABD'de mahkemeden 'doğum yoluyla vatandaşlık' kararı
ABD'de mahkemeden 'doğum yoluyla vatandaşlık' kararı
Dışişleri duyurdu: Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler Türkiye'ye dönüyor
Dışişleri duyurdu: Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler Türkiye'ye dönüyor
İtalya’da Sumud Filosu'na destek mitinginde tansiyon yükseldi
İtalya’da Sumud Filosu'na destek mitinginde tansiyon yükseldi
İran'da Kızılay helikopteri düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
İran'da Kızılay helikopteri düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Trump’ın çağrısına rağmen İsrail, Gazze’ye yönelik hava saldırılarına devam ediyor
Trump’ın çağrısına rağmen İsrail, Gazze’ye yönelik hava saldırılarına devam ediyor
Ford'un milyarder CEO'su oğlunu sanayiye verdi: Tamirci olursa keyiflenirim
Ford'un milyarder CEO'su oğlunu sanayiye verdi: Tamirci olursa keyiflenirim