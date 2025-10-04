Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hamas'ın Gazze'de ateşkes planına verdiği yanıtın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkes artık mümkün. Hamas'ın taahhütlerinin gecikmeden yerine getirilmesi gerekiyor.

Artık barışa doğru kararlı bir ilerleme kaydetme fırsatına sahibiz. Fransa, Birleşmiş Milletler nezdindeki çabaları doğrultusunda ABD, İsrailliler ve Filistinliler ile tüm uluslararası ortaklarının yanında üzerine düşeni yapacaktır. Barışa olan bağlılıklarından dolayı ABD Başkanı Donald Trump'a ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik planının bazı maddelerinin kabul edildiğini, diğer maddelerin ise kapsamlı müzakerelerde görüşülmeye açık olduğunu duyurmuştu.