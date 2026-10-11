Macron: Ukrayna'nın desteklediği gerçek enerji ateşkesinin arkasındayız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi ilan edildiğini duyurmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Macron, paylaşımında “Fransa, Ukrayna’nın da hazır olduğu gerçek bir enerji ateşkesine yönelik çağrıyı koşulsuz destekliyor. Bu aşamada Rusya, son saatlerde Ukrayna altyapılarına yönelik saldırılarını yoğunlaştırarak bu çağrıyı reddetmeye devam ediyor. Fransa, Ukrayna ve Cumhurbaşkanı Zelenskiy’nin yanında durmaya devam edecektir.” dedi.