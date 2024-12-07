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Macron, Zelenskiy ve Trump'tan kritik görüşme: Rusya-Ukrayna Savaşı ele alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Fransa'nın başkenti Paris'te Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldı.

AA
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Macron, Zelenskiy ve Trump'tan kritik görüşme: Rusya-Ukrayna Savaşı ele alındı
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Macron ve Trump, Paris'te Elysee Sarayı'nda ikili görüşme için bir araya geldi, daha sonra Zelenskiy de bu görüşmeye katıldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ele alındığı üçlü görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından 3 lider, farklı araçlara binerek Notre Dame Katedrali'nin açılış törenine katılmak üzere Elysee Sarayı'ndan ayrıldı.

Trump ve Zelenskiy araçlarına binmeden önce el sıkıştı.

Zelenskiy, X hesabından yaptığı açıklamada, Trump ve Macron'la Elysee Sarayı'nda çok iyi ve verimli bir görüşme yaptığını ifade etti.

Trump'ın her zamanki gibi kararlı olduğunu belirten Zelenskiy, Trump'a bundan dolayı teşekkür etti.

Zelenskiy, "Hepimiz bu savaşın en hızlı ve adil şekilde sona ermesini istiyoruz. Halkımızdan, sahadaki durumundan ve adil bir barıştan da bahsettik. Birlikte çalışmaya devam etme ve iletişimde kalma konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Macron da X hesabından yaptığı açıklamada, Fransa ve ABD arasındaki dostluktan gurur duyduğunu belirterek, iki ülkenin üstesinden gelmesi gereken çok fazla sorun olduğunu belirtti.

Notre Dame Katedrali'nin ziyarete açılışını kastederek "ABD, Ukrayna ve Fransa, bu tarihi bir günde bir arada" ifadelerini kullanan Macron, 3 ülkenin barış ve güvenlik için çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

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