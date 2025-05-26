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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumruk şoku! O anlar kameralara böyle yansıdı

Güneydoğu Asya turuna çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, programının ilk durağı olan Vietnam’a varır varmaz şaşırtıcı bir olayla karşılaştı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, uçaktan inerken eşinden yumruk yediği anlar dikkat çekti.

Haber Merkezi
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumruk şoku! O anlar kameralara böyle yansıdı
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Güneydoğu Asya turuna çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ziyaretinin ilk durağı olan Vietnam’a ulaştığında beklenmedik bir olay yaşadı. Macron’un Vietnam’a varışında, eşi Brigitte Macron’un uçakta kendisine yumruk attığı anlar dikkat çekti.

Brigitte Macron'un uçaktan inerken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı takındığı soğuk tavır dikkatleri çekti. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Macron ve eşi uçaktan yüzleri düşük şekilde indi

İkili arasındaki tartışmanın tansiyonu devam ederken Macron, durumun büyümemesi için eşine kol kol inmeyi teklif etse de Brigitte, bunu reddetti. Macron ve eşi, uçaktan yüzleri düşük ve birbirlerinden uzak bir biçimde indi.

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