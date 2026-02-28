Macron’dan acil BM çağrısı: Fransa sorumluluklarının farkında

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasında savaşın patlak vermesinin, uluslararası barış ve güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğuracağını ifade etti.

"Gerekli kaynakları seferber etmeye hazırız"

Hibya Haber Ajansı'nın ahberine göre, bu kritik anda, ulusal toprakların ve vatandaşlarının güvenliğinin yanı sıra Orta Doğu'daki varlıklarının güvenliğini sağlamak için her türlü önlemin alındığını belirten Macron, Fransa’nın, en yakın ortaklarının talebi üzerine onları korumak için gerekli kaynakları seferber etmeye de hazır olduğunu dile getirdi.

Macron, mevcut gerilimin herkes için tehlikeli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Durdurulmalıdır. İran rejimi, nükleer ve balistik füze programlarına ve bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik eylemlerine son vermek için iyi niyetli müzakerelere girmekten başka seçeneği olmadığını anlamalıdır. Bu, Orta Doğu'daki herkesin güvenliği için kesinlikle şarttır.”

İran halkının da geleceğini özgürce inşa edebilmesi gerektiğini vurgulayan Macron, “İslamcı rejimin gerçekleştirdiği katliamlar, rejimi itibarsızlaştırıyor ve halka söz hakkı verilmesini zorunlu kılıyor. Ne kadar erken olursa o kadar iyi. Fransa, ilkelerine sadık kalarak ve uluslararası sorumluluklarının bilincinde olarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil olarak toplanmasını talep ediyor. Avrupalı ortaklarımız ve Orta Doğu'daki dostlarımızla yakın temas halindeyim.” dedi.