Macron'dan İngiltere’ye çağrı: AB'ye dönün

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya ziyaretinde Başbakan Pedro Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenledi

Macron, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın ‘ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) yeniden katılmasının, önündeki seçeneklerden biri olduğuna’ dair açıklamasıyla ilgili soruya, "İngilizlerin AB'ye yeniden katılmak istemesi Avrupalılar için çok güzel bir haber olacak. Tekrar hoş geldiniz” yanıtını verdi.

Fransa ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin, savunma, güvenlik ve göç gibi alanlarda devam ettiğini aktaran Macron, “Bu iyi bir karar. Burnham, bu cesareti göstermekte haklı. AB'ye dönün” ifadelerini kullandı.