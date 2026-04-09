Macron’dan İsrail’in Lübnan saldırılarına kınama: 'Lübnan ateşkese dahil edilmeli'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmenin içeriğine değinen Macron, "İsrail’in Lübnan’a gerçekleştirdiği ve çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açan ayrım gözetmeyen saldırılar karşısında Fransa’nın Lübnan’la tam dayanışma içinde olduğunu ifade ettim. Bu saldırıları en şiddetli şekilde kınıyoruz" dedi.

"Lübnan’a yönelik saldırılar ateşkese yönelik tehdit"

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının yeni varılan ateşkesin sürdürülebilirliğine yönelik doğrudan bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Macron, "Lübnan, varılan ateşkesin kapsamına tam olarak dahil edilmelidir" çağrısında bulundu. Macron, görüşmede Lübnan'ın toprak bütünlüğünün korunması, Lübnan makamlarının ülkenin egemenliğini koruma çabaları ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik desteklerini yinelediğini aktardı.