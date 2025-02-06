Macron'dan Suriye geçiş sürecine destek! Şara’yı Paris’e davet etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile yaptığı telefon görüşmesinde, Şara’yı Esad rejiminden kurtulma sürecine katkılarından dolayı tebrik ederek, Paris’e davet etti.

Macron, Şara'yı devlet başkanlığı görevini devralmasından ötürü kutladı ve Suriye’deki geçiş sürecine tam destek vereceğini ifade etti. Fransız lider ayrıca, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve ülkenin yeniden kalkınması için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti. İki lider, Suriye’deki güvenlik meseleleri ve bu sorunların çözülmesi için işbirliği yapma gerekliliğini de görüşmede gündeme getirdi.

Macron, Şara'yı Fransa'ya davet etti

Suriye Devlet Başkanı Şara, Macron’a Fransa’nın Suriye halkına son 14 yılda verdiği desteği için teşekkür etti. Şara, Suriye'nin ulusal çıkarları olan istikrar, egemenlik ve toprak bütünlüğüne odaklanarak, ülkesinin güvenlik kaygılarını paylaşmaya devam edeceğini ifade etti. Aynı zamanda, Suriye halkına uygulanan ekonomik yaptırımlar ve toprak birliğinin sağlanamaması gibi mevcut zorluklara da dikkat çekti. Şara, yeni yönetimin halkının refahını artırmayı ve ülkenin acil iyileşmesini sağlamayı hedefleyen kalkınmacı vizyonunu dile getirdi.

Görüşmenin sonunda Macron, Şara'yı gelecek haftalarda resmi ziyaret için Fransa'ya davet etti.