  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Macron'dan Telegram CEO'sunun gözaltına alınmasına ilişkin: Karar siyasi değil
Takip Et

Macron'dan Telegram CEO'sunun gözaltına alınmasına ilişkin: Karar siyasi değil

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mesajlaşma uygulaması Telegram’ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Telegram CEO’sunun Fransız topraklarında gözaltına alınması, devam eden bir adli soruşturmanın parçası olarak gerçekleşmiştir. Bu hiçbir şekilde siyasi bir karar değildir” dedi.

İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Macron'dan Telegram CEO'sunun gözaltına alınmasına ilişkin: Karar siyasi değil
Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması Telegram’ın kurucusu ve sahibi olan 39 yaşındaki Rus asıllı milyarder Pavel Durov’un, geçtiğimiz cumartesi günü Fransa’da gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Macron, Durov’un gözaltına alınmasının ardından Fransa hakkında yanlış paylaşımlar gördüğünü ifade ederek, “Fransa ifade ve iletişim özgürlüğüne, yenilikçiliğe ve girişimcilik ruhuna derinden bağlıdır. Hukukun üstünlüğü ile yönetilen bir devlette, özgürlükler, hem sosyal medyada hem de gerçek hayatta, vatandaşları korumak ve temel haklarına saygı göstermek için yasal bir çerçeve içinde korunur” dedi.

“Bu hiçbir şekilde siyasi bir karar değildir”

Yasaların uygulanmasının tam bağımsızlık içinde yargıya bağlı olduğunu vurgulayan Macron, “Telegram CEO’sunun Fransız topraklarında gözaltına alınması, devam eden bir adli soruşturmanın parçası olarak gerçekleşmiştir. Bu hiçbir şekilde siyasi bir karar değildir. Bu konuda karar vermek yargıçlara kalmıştır” dedi.

Özel jetle geldiği havaalanında gözaltına alındı

Adı açıklanmayan bir polis sözcüsü, Durov’un Telegram ve sosyal medya üzerinden işlenen siber ve mali suçlar konusunda iş birliği yapmadığı gerekçesiyle ulusal siber suçlar ve dolandırıcılık ofisleri tarafından soruşturulduğunu söyledi.

Azerbaycan’dan özel bir jetle başkent Paris yakınlarındaki Le Bourget Havaalanı’na indikten kısa bir süre sonra gözaltına alınan Durov’un, Telegram’daki moderatör eksikliği ve polisle işbirliği yapılmaması nedeniyle platformda çok sayıda suçun işlenmesine izin verildiği iddiasıyla yürütülen bir ön soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öne sürülmüştü.

Rusya’nın Mark Zuckerberg’i

“Rusya’nın Mark Zuckerberg’i” olarak anılan 39 yaşındaki milyarder Durov, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri çifte vatandaşlığına sahip. Forbes tarafından 15,5 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu tahmin edilen Durov, geçtiğimiz nisan ayında bazı hükümetlerin kendisine baskı yapmaya çalıştığını, ancak uygulamanın “jeopolitik bir oyuncu” değil tarafsız bir platform olarak kalması gerektiğini söylemişti.

Londra'da 45 katlı binada yangın çıktı!Londra'da 45 katlı binada yangın çıktı!Dünya

 

KSO Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdiKSO Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdiŞehirler

 

Dünya
Londra'da 45 katlı binada yangın çıktı!
Londra'da 45 katlı binada yangın çıktı!
Dünyanın en yaşlı erkeği 112 yaşına girdi
Dünyanın en yaşlı erkeği 112 yaşına girdi
41,6 derece: Avustralya'da kış sıcaklık rekoru kırıldı
41,6 derece: Avustralya'da kış sıcaklık rekoru kırıldı
Hollanda Uber'e 290 milyon Euro ceza kesti
Hollanda Uber'e 290 milyon Euro ceza kesti
ITA Airways Tel Aviv seferlerini askıya alma kararını uzattı
ITA Airways Tel Aviv seferlerini askıya alma kararını uzattı
Sicilya'daki kaza ortaya çıkardı: Akdeniz'de yelkenciler artık güvende değil
Sicilya'daki kaza ortaya çıkardı: Akdeniz'de yelkenciler artık güvende değil