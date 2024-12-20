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Macron'un ırkçı söylemleri Fransa'nın gündeminde!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, siyahi vatandaşları kastederek "Bu ülkede acil servislerin sorunu, Mamadoularla dolu olması" şeklinde ırkçı söylemde bulunduğu iddia edildi.

Haber Merkezi
AA
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Macron'un ırkçı söylemleri Fransa'nın gündeminde!
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Macron'un 2023'te siyahi vatandaşlara yönelik ırkçı söylemde bulunduğu iddiası, Fransa'da gündem oldu.

Macron'un ırkçı ifadeleri Fransa'da yeniden gündem oldu

Le Monde gazetesinin haberinde, Macron'un, geçen yıl Elysee Sarayı'ndaki toplantıda ülkedeki hastanelerin acil servislerinde karşılaşılan sorunlarla ilgili siyahi vatandaşları kastederek "Bu ülkede acil servislerin sorunu, Mamadoularla dolu olması." ifadesini kullandığı ileri sürüldü.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin koordinatörü Manuel Bompard, Le Monde'un haberine ilişkin X hesabından "Cumhurbaşkanı'nın bu ırkçı sözleri, Cumhuriyet'e bir hakarettir, son derece utanç vericidir." görüşünü paylaştı.

Komünist Senatör Ian Brossat da sosyal medya hesabında Macron'un bu sözlerini "ırkçı" olarak nitelendirdi.

Elysee Sarayı'ndan TF1 ve LCI kanallarına yapılan açıklamada, Le Monde gazetesinin iddiası yalanlandı.

Açıklamada, Macron'un böyle bir söyleminin olmadığı belirtilerek Le Monde'un haberinde Macron'a atfedilen sözlerin yayımlanmadan önce Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne doğrulanması talebinde bulunulmadığı kaydedildi.

Fransa'da Afrika kökenli siyahi vatandaşlar arasında yaygın kullanılan "Mamadou" ismi, "Muhammed" anlamına geliyor.

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