  Madagaskar'da Albay Randrianirina geçiş dönemi cumhurbaşkanı olarak yemin etti
Madagaskar'da Albay Randrianirina geçiş dönemi cumhurbaşkanı olarak yemin etti

Madagaskar’da hükümet karşıtı protestoların ardından yönetime el koyan Albay Michael Randrianirina, geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin etti.

Madagaskar'da Albay Randrianirina geçiş dönemi cumhurbaşkanı olarak yemin etti
Madagaskar'da hükümet karşıtı protestoların ardından ordu adına yönetime el koyan Albay Michael Randrianirina’nın, başkent Antananarivo'daki Anayasa Mahkemesi'nde düzenlenen törende geçiş dönemi cumhurbaşkanı olarak yemin ederek, göreve başladığı bildirildi. Törene; askeri yetkililer, siyasetçiler, Z kuşağı gençlerinin öncülük ettiği protesto hareketinin temsilcileri ve aralarında ABD, Rusya ve Fransa'nın da bulunduğu çok sayıda yabancı heyetin katıldığı kaydedildi.

"Bugün, ülkemiz için tarihi bir dönüm noktası"

Törende konuşan Randrianirina, “Bugün, ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasıdır. Değişim arzusu ve vatanlarına olan derin sevgileriyle coşku dolu bir halkla, ulusumuzun tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Ulusun tüm itici güçleriyle el ele vererek, iyi bir anayasa taslağı hazırlayacak ve seçimler ile referandumların düzenlenmesi için yeni seçim yasaları üzerinde mutabakata varacağız. Ana görevimiz, ülkenin idari, sosyoekonomik ve siyasi yönetim sistemlerini kapsamlı bir şekilde reform etmek” açıklamasında bulundu.

Madagaskar'da elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösterilerin, hükümet karşıtı protestolara dönüşmesinin ardından Albay Michael Randrianirina komutasındaki ordu, 14 Ekim’de yönetime el koymuştu.

