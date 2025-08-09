Madrid'deki Retiro parkında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

İspanya'da başkent Madrid başta olmak üzere birçok şehirde Filistin'e destek için gösteriler organize edildi.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla yapılan gösteriler kapsamında Madrid'in ünlü Retiro Parkı'ndaki Alfonso XII Anıtı önünde toplanan kalabalık, İsrail'in Filistin'deki soykırımını protesto etti.

İsrail'in Gazze'deki ambargosunu yıkmak için 44'ten fazla ülkede sivil girişimlerde bulunan "Küresel Gazze Hareketi"nin öncülük ettiği gösteriye katılan İspanyollar, Filistin bayrakları taşıyarak, "Katil İsrail", "Özgür Filistin" ve "Soykırımı durdurun" gibi sloganlar attı.

Park içindeki suni gölde kayıklarla turlayan, Filistin bayrağı sallayan ve sloganlar atan İspanyollar, İsrail'e tepkilerini evlerinden getirdikleri kaşıklarla tencere ve tavalara vurarak gösterdi. Okunan manifestoda, "İsrail'in Gazze'deki soykırımını finanse eden ve Filistin halkının acısını görmezden gelen siyasi sistemlere karşı dünya halklarının birliğini göstermek istiyoruz. Daha da önemlisi, Filistin halkına, özellikle de Gazze halkına, Filistin özgürlüğü için dayanışmamızı ve İsrail'in hesap vermesi çağrımızı yineliyoruz." ifadeleri yer aldı.

"Gazze'de yaşananlar tam bir soykırım"

Eyleme katılan İspanyollardan Marta Garcia, "Gazze'de yaşananlar tam bir soykırım. İnanılmaz, tolerans gösterilemeyecek, küçük düşürücü, korkunç bir şey. Uluslararası toplum için utanç verici. Uluslararası hukuk ve insan hakları yerle bir olmuş durumda." şeklinde konuştu.

Paloma Cueva ise "Gazze'de yaşananları büyük bir acı ve öfkeyle izliyoruz. Adım atması gerekenler Avrupalı hükümetler. İsrail'e tam bir boykot uygulamalılar. Tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapılıyor ve harekete geçmesi gerekenler elinde güç olan hükümetler." dedi.

Filistin'e destek eylemlerinin İspanya'da başkent Madrid dışında gün boyunca farklı saatlerde Sevilya, Granada, Barselona, Las Palmas, Tenerife, Segovia, Soria, Bilbao gibi birçok kentinde gerçekleşeceği açıklandı.