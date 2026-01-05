Maduro, ABD'de mahkeme karşısına çıktı: İşte ilk sözleri...
ABD'de hakim karşısına çıkan Nicolas Maduro, "Ben masumum, suçlu değilim. Dürüst bir adamım. Hala ülkemin başkanıyım." dedi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Nicolas Maduro, hakkında uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarıyla ABD'de başlatılan davanın ilk duruşmasında, "Ben masumum, suçlu değilim, dürüst biriyim, hala ülkemin başkanıyım" dedi.
New York mahkemesi, Maduro’nun 17 Mart’ta yeniden mahkemeye çıkarılarak duruşma yapılmasına karar verdi.
Ayrıntılar geliyor...