Maduro'nun uçaktan indiriliş görüntüsü! Ayağı zincirli, başı örtülü...
Venezuela'nın ABD tarafından düzenlenen operasyonla ülkesinden alınan Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ve eşini taşıyan uçak Amerika Birleşik Devletleri'ne indi. Maduro'nun uçaktan indiriliş görüntüsü ise dünya gündemine oturdu.
ABD'nin operasyonu sonrası alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i taşıyan uçağın New York kentinin kuzeyindeki bir üsse indiği bildirildi.
Nicolás Maduro ve eşinin yargılama sürecinde bir dizi güvenlik önlemi uygulanacak.
Maduro ve Flores'in Brooklyn bölgesindeki federal düzeyli Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulmasının beklendiği kaydedildi.
Bu yerleşkede daha önce Joaquin Guzman, Sean Combs, Luigi Mangione ve Ghislaine Maxwell gibi yüksek profilli mahkumlar tutulmuştu.
Yargılama haftaya başlayabilir
CNN'in federal bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Maduro ve Flores'in gelecek hafta Manhattan federal mahkemesinde yargı önüne çıkarılacağı aktarıldı.
Maduro'nun daha sonra helikopterle Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne götürülmesi ve orada tutulması bekleniyor.