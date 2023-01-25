Maduro, CELAC zirvesine katılmayacak

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğunun (CELAC) 7'nci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmayacağını duyurdu.

Ulusal basında çıkan haberde, Maduro'nun, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, bugün yapılacak CELAC zirvesine kendisine yönelik "saldırı planı" olduğu iddiasıyla katılmayacağı bildirildi.

Hükümet kaynaklarından yapılan açıklamada, "Son birkaç saat içinde, neo-faşist sağ içinde hazırlanan ve amacı devlet başkanlığındaki heyetimize karşı bir dizi saldırı gerçekleştirmek amacıyla plan yapıldığına dair tartışmasız bir bilgi aldık." ifadesine yer verildi.

Venezuela'yı CELAC zirvesinde, Dışişleri Bakanı Yvan Gil'in temsil edeceği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Devlet Başkanı Maduro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Brezilya'nın önerdiği ve Arjantin'in desteklediği "Sur" (güney) isimli yeni para birimi planını destekleyeceklerini söyledi.

Maduro, "Venezuela, Latin Amerika ve Karayip para birimi oluşturma girişimini desteklemeye hazır. Yolumuz: Kıtanın bağımsızlığı, birliği ve özgürlüğüdür, hiçbir şey ve hiç kimse bizi durduramaz." ifadesini kullandı.

Ulusal basınında çıkan habere göre, bölge ülkeleriyle ticaretin canlandırılması ve ABD dolarına bağımlılığın azaltılması amacıyla "Sur" isimli yeni para biriminin piyasaya sürülmesi hedefleniyor.