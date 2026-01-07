Maduro operasyonu Türkiye-Venezuela ilişkilerini nasıl etkiler?

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesine göre Venezuela, Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde ilk diplomatik ilişki kurduğu ülkeler arasında yer alıyor. İki ülke arasındaki yakınlaşma 2000'lerden itibaren ivme kazandı.

Türkiye-Latin Amerika ilişkileri üzerine uzmanlaşan akademisyenler dönüm noktası olarak 2017 yılına işaret ediyor.

Nicolas Maduro Ekim 2017'de Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Maduro, Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katıldı. Bunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Aralık 2018'de Karakas'ı ziyaret etti.

Maduro ve Erdoğan'ın ziyaretleri, iki ülkenin devlet başkanı düzeyinde yaptığı ilk karşılıklı ziyaretler olarak tarihe geçti.

Uzmanlara göre ilişkilerin ivme kazanmasında 2016'daki 15 Temmuz darbe girişiminin de rolü var.

City St. George's Üniversitesi Uluslararası Siyaset Öğretim Üyesi Begüm Zorlu 15 Temmuz'dan sonra "darbelere karşı birlikte olma" ekseninde ilişkilerin yakınlaştığını söylüyor.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim üyesi Dr. Mert Arslanalp da Venezuela ile güçlendirilmeye çalışılan ekonomik ilişkilerin 15 Temmuz'dan sonra siyasal anlamda geliştiğini vurguluyor:

"Kısmen 15 Temmuz'un Ankara'daki politika yapıcılar açısından ABD'nin bir şekilde dahil olduğu bir süreç olarak görülmesinden, kısmen Türkiye'deki otoriterleşme süreci üzerinde Batı'nın sınırlandırıcı etkisini azaltmak açısından farklı partnerler arayışına girildi. Venezuela da bunlardan biriydi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan otoriterleşme iddialarını reddediyor, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarında Türkiye'nin "daha demokratik, daha özgür" olduğunu söylüyor.

'Sembolik performansların sergilendiği bir ilişki'

BBC Türkçe'ye konuşan ve Türkiye-Latin Amerika ilişkileri üzerine uzmanlaşan Melike Hocaoğlu Çağlıöz, Venezuela'nın küresel arenada izole edildiği ve kırıcı enflasyonla mücadele ettiği bu dönemde Türkiye'nin diplomatik ve ekonomik ilişkileri koruyan nadir ülkelerden olduğunu vurguluyor:

"Türkiye bu dönemde geri çekilmeyi tercih etmedi. Aksine, birçok ülkenin geri çekildiği bir dönemde diplomatik varlığını, siyasi diyaloğu ve ekonomik kanalları sürdürdü."

Çağlıöz, iki ülkenin yakınlaşmasının Ticaret Geliştirme Anlaşması ve Türk Hava Yolları'nın Venezuelaya direkt uçuş başlatması gibi somut adımlarla kurumsallaştırıldığına dikkat çekiyor.

Mert Arslanalp 2019'da ABD ve Avrupa liderlerinin muhalif siyasetçi Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak kabul ettiği dönemde Erdoğan'ın Maduro'ya destek verdiğini hatırlatıyor. Akademisyen, "Erdoğan bunu bir darbe girişimi olarak adlandırdı" diyor.

Begüm Zorlu ise Türkiye-Venezuela hattını "daha çok sembolik performansların birarada sergilendiği bir ilişki" olarak tarif ediyor.

Buna Maduro'nun 2018'de İstanbul'da Diriliş Ertuğrul setini ziyaret etmesini, Osmanlı tarihine ilgi göstermesini ve Karakas caddelerine Türk isimleri verilmesini örnek olarak gösteriyor ve ekliyor: