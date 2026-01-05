Maduro ve eşi Flores, bugün ABD'de mahkemeye çıkacak

ABD hükümeti, Venezuela'da düzenlediği operasyon ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırmıştı. Maduro ve Flores'i taşıyan uçak, New York kentinin kuzeyindeki Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne inmiş, Maduro burada DEA (Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi) ajanları tarafundan gözaltına alınmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, New York'ta Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'ne getirildiğinde ilk sözleri "Merhaba, iyi seneler" olmuştu.

Mahkemeye çıkarılacaklar

Maduro ve eşi Flores'in bugün Manhattan Federal Mahkemesi'nde yargı önüne çıkarılacağı belirtildi.

Maduro ne ile suçlanıyor?

Maduro, narkoterörizm, kokain ithalatı ve ABD'ye karşı makineli tüfek ve tahrip edici cihaz bulundurma ile suçlanıyor.