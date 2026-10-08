Maduro ve eşine ABD’de yeni suçlamalar geliyor

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ABD yönetiminin, eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında yeni suçlamalar yöneltmeye hazırlandığı bildirildi. ABD’li bir yetkiliye göre yeni suçlamalar, Venezuela’da tutulan Amerikalılara yönelik işkence iddialarıyla bağlantılı olacak. Söz konusu suçlamaların ne zaman açıklanacağı konusunda ise 8 Ekim Perşembe günü işaret edildi.

Yeni suçlamaların ayrıntıları henüz açıklanmadı

Yeni suçlamalara ilişkin ayrıntılar ve işkence iddialarında mağdur olduğu öne sürülen kişilerin kimlikleri henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Manhattan’daki ABD Savcılığı da konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı. Maduro ve Flores’in avukatlarından da henüz bir açıklama gelmedi.

Maduro ve Flores ABD’de tutuklu

Nicolás Maduro ve Cilia Flores, 3 Ocak’ta Caracas’taki evlerinden ABD ordusu tarafından yakalanarak New York’a götürüldü. İkili, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor. Maduro ve Flores, haklarındaki suçlamaları kabul etmiyor. Davanın 1 Haziran 2027’de başlaması planlanıyor.

Washington, Amerikalıların gözaltına alınmasını gündeme getirmişti

Maduro’nun Venezuela’yı yönettiği 13 yıllık dönem, ABD ile yaşanan gerilimlerle geçti. Washington yönetimi, Maduro döneminde bazı ABD vatandaşlarının Venezuela’da haksız şekilde gözaltında tutulduğunu savunmuştu. Bu kişiler arasında petrol şirketlerinde görev yapan yöneticiler ile eski ABD özel kuvvetler mensuplarının da bulunduğu belirtildi.

Venezuela’da yönetim değişti

Maduro’nun yakalanmasının ardından Venezuela’nın yönetimi eski Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’e geçti. Rodriguez döneminde Caracas yönetiminin Trump yönetimiyle iş birliğini artırdığı bildirildi.