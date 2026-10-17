Maduro ve eşinin ABD’deki davasında yeni duruşma tarihi belli oldu

Venezuela’nın eski Devlet Başkanı Nicolás Maduro, New York’ta görülen duruşmada kendisi ve eşi Cilia Flores hakkında hazırlanan yeni iddianamede yer alan işkence suçlamalarını reddetti. 15 Ekim’de Manhattan’daki federal mahkemede hakim karşısına çıkan Maduro, suçlamaları tercüman aracılığıyla “asılsız suçlamalar ve yanlış tanıklıklar” olarak nitelendirdi. Hakimin kendisinden resmi savunmasını açıklamasını istemesine rağmen doğrudan yanıt vermeyen Maduro adına mahkeme, suçlamalara karşı suçsuzluk beyanını kayda geçirdi. Maduro’nun eşi Cilia Flores de hakkındaki suçlamaları reddederek masum olduğunu söyledi.

İddianamede işkence ve baskı iddiaları yer alıyor

ABD savcılığı tarafından hazırlanan güncellenmiş iddianamede Maduro ve Flores, Venezuela’da siyasi muhalifleri hedef aldığı öne sürülen bir baskı sistemine dahil olmakla suçlanıyor. Savcılık, Maduro’nun bazı kişilere işkence uygulanmasını yönlendirdiğini ve mağdurların gördüğü muamele hakkında bilgi aldığını ileri sürüyor. İddianamede dayak, elektrik şoku ve boğma gibi yöntemlere ilişkin iddialar da bulunuyor. Flores’in ise söz konusu sistemin oluşturulmasına katkı sağladığı ve belirli kişilere yönelik işkence talimatları verdiği öne sürülüyor.

ABD makamları, yeni suçlamaların uyuşturucu kaçakçılığı ve silahlarla bağlantılı daha önceki suçlamalara eklendiğini bildirdi. Ancak iddianamede yer alan iddialar henüz mahkeme tarafından kanıtlanmış değil; sanıklar suçsuz kabul edilme hakkına sahip.

Maduro ve eşi ocak ayından beri ABD’de tutuluyor

Maduro ve Flores, 3 Ocak 2026’da Venezuela’nın başkenti Caracas’ta düzenlenen ABD askeri operasyonuyla alıkonularak New York’a götürüldü. İkili, o tarihten bu yana Brooklyn’deki Metropolitan Gözaltı Merkezi’nde tutuluyor. Çifte daha önce uyuşturucu kaçakçılığına yardım etme ve silahlarla bağlantılı suçlamalar yöneltilmişti. Maduro ve Flores, önceki davada da suçlamaları kabul etmemişti. Savunma avukatları, yabancı bir ülkenin eski devlet başkanı ve first lady’si olmaları nedeniyle dokunulmazlık gerekçesiyle davanın düşürülmesini talep ediyor.

Davanın yeni duruşma tarihi belli oldu

Mahkeme, yeni iddianamenin kapsamı ve savunma hazırlıkları doğrultusunda davanın görülmeye başlanacağı tarihi 14 Haziran 2027 olarak belirledi. Bir sonraki duruşma öncesi toplantısının ise 17 Aralık’ta yapılması planlanıyor.

Maduro ve Flores hakkındaki suçlamaların yargı sürecinde nasıl ele alınacağı ve savunmanın dokunulmazlık itirazının mahkeme tarafından nasıl değerlendirileceği, davanın ilerleyişinde belirleyici olacak.