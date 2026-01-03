  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Maduro’nun ABD’de getirilmesi beklenen New York’taki Metropolitan Tutukevi
Takip Et

Maduro’nun ABD’de getirilmesi beklenen New York’taki Metropolitan Tutukevi

ABD güçleri tarafından yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD’deki New York’taki Metropolitan Tutukevi'ne getirilmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Maduro’nun ABD’de getirilmesi beklenen New York’taki Metropolitan Tutukevi
Takip Et

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro’ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Starmer: ABD'nin Venezuela müdahalesine üzülmedikİngiltere Başbakanı Starmer: ABD'nin Venezuela müdahalesine üzülmedikDünya

 