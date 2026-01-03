Maduro’nun ABD’de getirilmesi beklenen New York’taki Metropolitan Tutukevi
ABD güçleri tarafından yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD’deki New York’taki Metropolitan Tutukevi'ne getirilmesi bekleniyor.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro’ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.