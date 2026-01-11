Maduro’nun hapishaneden ilk mesajı: Üzgün değiliz, iyiyiz, savaşçıyız

ABD güçlerinin 3 Ocak Cumartesi günü eşi Cilia Flores ile birlikte düzenlediği operasyonda kaçırılan ve New York Brooklyn’deki bir federal hapishanede tutulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, oğlu ve aynı zamanda Ulusal Meclis Üyesi Nicolas Maduro Guerra aracılığıyla bir mesaj gönderdiği bildirildi.

Maduro Guerra tarafından yayımlanan videoda, avukatlarının babasının durumuna ilişkin bilgi verdiği ve Maduro’nun mesajında “Üzgün değiliz, iyiyiz, savaşçıyız” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Maduro’nun şu mesajı ilettiğini aktarıldı; Üzgün değiliz, iyiyiz, savaşçıyız.

Görüşmelere başlandı

Maduro’nun tutulduğu süreçte ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile Venezuela’da göreve gelen geçici yönetim arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması için görüşmelere başlandığı bildirildi.

Washington yönetimi, Amerikalı diplomatların büyükelçiliğin yeniden açılması konusunu görüşmek üzere Venezuela’nın başkentine gittiğini doğruladı. ABD medyasında yer alan haberlerde de Trump yönetiminin, “Venezuela’nın geçiş dönemi yetkilileriyle yakın temas halinde” olduğu vurgulandı.

ABD ile Venezuela arasındaki diplomatik ilişkiler, Trump’ın Beyaz Saray’daki ilk başkanlık dönemi sırasında, 2019 yılında kesilmişti.