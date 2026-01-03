  1. Ekonomim
Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun fotoğrafını ve Venezuela'ya yönelik saldırı anlarını paylaştı. Maduro'nun fotoğrafının ABD donanmasına ait USS Iwo Jima gemisinde çekildiği belirtildi.

Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
Venezuela ile ABD arasında artan tansiyon, geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın 'vururuz' mesajı sonrası iyice artmıştı.

Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı - Resim : 1

Geçtiğimiz günlerde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan 'müzakereye hazırız' açıklaması gelse de bugün Venezuela'nın başkenti Karakas'ta patlama sesleri duyuldu, duman ve alevlerin yükseldiği görüldü.

Venezuela lideri Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkartıldı. 