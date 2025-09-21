Maduro’nun Trump’a doğrudan görüşme çağrısında bulunduğu mektup ortaya çıktı

Maduro’nun Trump’a gönderdiği mektupta, "Başkan Trump, barışçıl olması gereken ilişkilerimizi zedeleyen bu yalanların üstesinden birlikte gelebileceğimizi umuyorum. Bu ve diğer çeşitli konular, medya gürültüsünü ve yalan haberleri azaltmak için her zaman Özel Temsilciniz Richard Grenell ile doğrudan ve açık şekilde görüşülebilir" ifadelerini kullandığı belirtildi.



İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 6 Eylül tarihinde ABD Başkanı Donald Trump yönetimine doğrudan görüşme teklif etmek üzere mektup gönderdi. Maduro mektubunda, ABD’nin Venezuela’nın uyuşturucu kaçakçılığında önemli bir role sahip olduğuna yönelik suçlamalarını reddetti. Venezuela Devlet Başkanı, Kolombiya’da üretilen uyuşturucuların sadece yüzde 5’inin Venezuela’dan geçtiğini ve bunların da yüzde 70’inin yetkililer tarafından ele geçirilerek imha edildiğini aktardı. Maduro, Trump yönetiminin kendisini uyuşturucu kaçakçılığı ve suç örgütleriyle bağdaştırdığı suçlamalarına ilişkin, "Bu, ülkemize yönelik en vahim dezenformasyon örneğidir ve tüm kıta genelinde yıkıcı sonuçlara neden olabilecek silahlı bir çatışmayı meşrulaştırma amacı taşımaktadır" dedi.

"Bu yalanların üstesinden birlikte gelebileceğimizi umuyorum"

Maduro, "Başkan Trump, tarihi ve barışçıl olması gereken ilişkilerimizi zedeleyen bu yalanların üstesinden birlikte gelebileceğimizi umuyorum. Bu ve diğer çeşitli konular, medya gürültüsünü ve yalan haberleri azaltmak için her zaman Özel Temsilciniz Richard Grenell ile doğrudan ve açık şekilde görüşülebilir" ifadelerini kullandı. Maduro ayrıca Grenell’in daha önce Venezuela’ya ABD’deki göçmenlerinin iadesini kabul etmediğine ilişkin suçlamaların üstesinden gelmesi konusunda da yardım sağladığını belirterek, "Bu kanal şimdiye kadar kusursuz şekilde işledi" dedi.

Trump: "Mahkumları kabul edin, yoksa ödeyeceğiniz bedel hesaplanamaz"

ABD Başkanı Trump, Venezuelalı göçmen ve mahkumların iadesi konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Trump bugün yaptığı açıklamada, Venezuela’nın ABD’nin sınır dışı etmek istediği bütün mahkumları kabul etmesini talep etmişti. Trump, "Derhal bu mahkumları kabul edin, yoksa ödeyeceğiniz bedel hesaplanamaz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD, Güney Amerika’da üçüncü bir tekneyi vurmuştu

ABD Başkanı ayrıca dün yaptığı başka bir açıklamada, Venezuela’dan yola çıkan ve uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir teknenin vurulduğunu belirtmişti. Trump, "Saldırıda teknedeki 3 erkek narko-terörist öldürüldü" açıklamasını yaparken, teknede uyuşturucu taşındığına ilişkin bir kanıt sunmamıştı. Söz konusu saldırı ABD’nin Karayipler ve Güney Amerika’da son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yürüttüğü operasyonlardan üçüncüsü olmuştu.