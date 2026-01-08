Maduro’yu koruyan birlik komutanı görevden alındı

Ulusal basın, Tabata’nın ABD müdahalesi sırasında güvenlik önlemlerini yerine getirmediği gerekçesiyle Rodriguez tarafından görevden alındığını aktardı.

Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, General Gustavo Gonzalez Lopez’i hem Devlet Başkanlığı Onur Muhafızları Komutanlığına hem de Askeri Karşı İstihbarat Genel Müdürlüğü (DGCIM) Başkanlığına atadı.

İletişim Bakanı Freddy Nanez, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, görevden alınan Tümgeneral Javier Marcano Tabata’nın yerine Lopez’in getirildiğini açıkladı.

Nanez, “Bu atamalar, halkın güvenliğini ve barışı garanti altına almayı, ayrıca Cumhuriyet Anayasası’nın tam olarak uygulanmasını sağlamayı hedefleyen kurumsal güçlendirme ve süreklilik sürecinin bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

Yerel basın, söz konusu değişikliğin Venezuela’daki güç dengeleri açısından kritik bir rol oynadığını aktardı.

Maduro’nun ABD tarafından alıkonulmasının ardından Güvenlik Konseyi yeniden şekillendirilirken, üst düzey komutanlık kademelerinde dikkat çekici görev değişiklikleri gerçekleştiriliyor.

Rodriguez’in bu adımlarla hem otoritesini pekiştirmeyi hem de ülke içindeki güvenlik mekanizmasını doğrudan kontrol altına almayı amaçladığı yorumları yapılıyor.