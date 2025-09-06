Mağrib Sumud Filosu, sporseverleri Gazze ile dayanışmaya çağırıyor

Filodan yapılan yazılı açıklamada, "Sporseverleri ve spor kulübü taraftarlarını, Filistin davasını ve Gazze'deki Filistinlilerin direnişini destekleyen, her biri 10 metreden uzun olmayan pankartlar, mesajlar ve büyük bayraklar hazırlamaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

"Pankartlar, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için yola çıkacak filoda taşınacak"

Açıklamada, bu pankartların Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için yola çıkacak filoda taşınacağı kaydedildi.

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Akdeniz'e açılmıştı.

Mağrib Sumud Filosu, Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla harekete geçen uluslararası deniz girişimi Küresel Sumud Filosu'nu beklemek üzere, Tunus'tan hareketini ertelediğini açıklamıştı.

Filo, Gazze'ye hareketin 4 Eylül'den 7 Eylül Pazar gününe ertelendiğini duyurmuştu.

Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu, farklı ülkelerden yüzlerce katılımcıyı bir araya getiriyor.