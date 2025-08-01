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Mahkeme, ABD yönetiminin göçmenlerin Geçici Koruma Statüsü'nü sona erdirme kararını durdurdu

ABD California Kuzey Bölgesi Bölge Hakimi Trina Thompson, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Geçici Koruma Statüsü (TPS) programını sona erdirme planına karşı karar vererek, 60 bin kişinin Geçici Koruma Statüsü'nü uzattı.

Haber Merkezi
AA
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Mahkeme, ABD yönetiminin göçmenlerin Geçici Koruma Statüsü'nü sona erdirme kararını durdurdu
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ABD California Kuzey Bölgesi Bölge Hakimi Thompson, yönetimin Geçici Koruma Statüsü programını sona erdirme planına karşı durdurma kararı alırken davanın ne zaman sonuçlanacağına dair bir tarih belirlemedi.

Dava süreci devam ederken programa dahil olan yaklaşık 60 bin göçmenin korumalarının devam etmesine hükmeden yargıç Thompson, yönetimin Honduras'taki siyasi şiddet ve Nikaragua'daki son kasırga ve fırtınaların etkisi gibi "ülke koşullarının objektif bir incelemesini" yapmadan göçmen statüsü korumalarını sona erdirdiğini söyledi.

Thompson, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ve Trump'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamaların "belirli göçmen nüfusun beyaz nüfusun yerini alacağına dair ayrımcı inancı" sürdürdüğünü ifade etti.

Konuya ilişkin bir sonraki duruşmanın 18 Kasım'da yapılması planlanıyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), 8 Temmuz'da Nikaragua ve Honduraslı göçmenlere yönelik Geçici Koruma Statüsü (TPS) programının sona ereceğini açıklamıştı.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinden bu yana Haiti, Venezuela ve Afganistan gibi ülkelere yönelik geçici koruma statüsünün kaldırılması yönünde adım atmış, bu girişimlerden bazıları yargı engeliyle karşılaşmıştı.

Geçici Koruma Statüsü, göçmenlerin, ülkede çalışabilmelerine olanak tanırken, sınır dışı edilmelerinin önüne geçiyor.

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının da kaldırıldığını duyurmuştu.

Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

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