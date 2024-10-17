Mahkeme dönercide çalışan Türk çırağı zengin etti

İsviçre’de birkaç yıl dönercide çıraklık yapan Türk genci, 2009’da işten atıldı. Haftada 20 ya da 20,5 saat çalışmak için anlaşma imzalayan, ancak yıllık izinlerini kullanamayan ve fazla mesailerini alamayan çalışan, 15 yıl sonra işverene dava açtı.

Mahkeme çırağı haklı buldu

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Mahkeme davayı kabul etti ve tanık ifadelerini yeterli bularak, döner büfesi sahibini 133 bin Euro’luk (yaklaşık 5 milyon TL) fazla mesai ve tatil parası ödemeye mahkum etti.

Ayrıca 5 bin 137 Euro’luk mahkeme masrafını da döner büfesi sahibi ödeyecek.

İsviçre’de, fazla mesai ücreti, normal çalışma saat ücretinin yüzde 25 daha üzerinde hesaplanıyor. Ülkede hem sendikalar güçlü, hem de çalışanların hakları yasalarla teminat altında.