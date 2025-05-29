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Mahkeme, Filistinli aktivist Halil'in ABD'den sınır dışı edilmesinin anayasaya aykırı olacağını hükmetti

ABD'de federal yargıç Michael Farbiarz, Filistin'e destek gösterilerine öncülük etmesi nedeniyle Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkililerince gözaltına alınan Mahmud Halil'in sınır dışı edilmesinin "muhtemelen" anayasaya aykırı olacağını hükmetti.

Haber Merkezi
AA
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Mahkeme, Filistinli aktivist Halil'in ABD'den sınır dışı edilmesinin anayasaya aykırı olacağını hükmetti
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Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, New Jersey'deki federal yargıç Michael Farbiarz, 8 Mart'tan bu yana Louisiana eyaletindeki gözaltı merkezinde tutulan Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil hakkında yeni bir karar verdi.

Farbiarz, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin atıfta bulunduğu göçmenlik yasasının bir bölümünün, Halil'in ABD'de söylediği sözler nedeniyle sınır dışı edilmesi için bir gerekçe olarak kullanılamayacağına hükmetti.

Bu nedenle yargıç, Halil'i sınır dışı etme çabalarının "muhtemelen" anayasaya aykırı olduğunu ifade etti.

Halil'in Trump yönetiminin sınır dışı kararına itirazının başarılı olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Farbiarz, buna rağmen serbest bırakılması kararını vermedi.

Filistinli aktivist Mahmud Halil'in dava süreci

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden, aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşi Amerikalı olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

Halil'in, 11 Mart'ta New York'ta ön inceleme duruşması görülmüş, durum netleşene kadar Louisiana'daki gözaltı merkezinde kalmaya devam edeceği kaydedilmişti.

Halil'in, 29 Mart'ta New Jersey eyaletinde yapılan duruşmasında Newark Federal Mahkemesi Hakimi Michael Farbiarz, Filistinli aktivistin Louisiana'daki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tesisinde tutulmasının devamına hükmetmişti.

ABD'de göçmenlik davalarına bakan yargıç Jamee Comans, bir sonraki davada, Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Halil'in sınır dışı edilmesinin uygun olduğuna karar vermişti.

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